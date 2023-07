Papa Francesco ha un nuovo segretario personale È il sacerdote argentino Daniel Pellizzon

(Di martedì 18 luglio 2023) Città del Vaticano – , dell’arcidiocesi di Buenos Aires, che ne ha dato notizia sui suoi canali social. È stato monsignor Jorge Garcia Cuerva, arcivescovo di Buenos Aires, a riferire che“è stato convocato daper essere il suo”., 40 anni, arriverà a Roma ai primi di agosto per prendere servizio a Santa Marta. È stato ordinatoil 3 novembre del 2018 dopo essere stato a lungo diacono. Lo scorso marzo era stato assegnato come vicario alla parrocchia Nostra Signora della Misericordia nel quartiere Flores, il sobborgo di Buenos Aires di cui è originario Bergoglio. Prenderà il posto di padre Gonzalo Aemilius che ha terminato il suo servizio. (foto © Vatican Media) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con ...

Da tempo fra Vaticano e Washington esiste una educata freddezza che copre un divario pesante: per gli USAè un leader religioso rispettabile per il suo ruolo di uomo compassionevole, ...manda ancora in subbuglio il Vaticano: la scelta unica L'attività d'indagine ha evidenziato anche l'infiltrazione nella cooperativa sociale Liberamensa aggiudicataria, fra l'altro, ...lo fa ancora. 5 anni dopo l'ultima volta via ai cambi tra i suoi collaboratori più stretti. E stavolta tocca al suo segretario personale, figura importante nella gerarchia vaticana dato ...

Papa Francesco l’ha fatto di nuovo: la scelta che manda in tilt il Vaticano Il Tempo

La scritta "Eroe", che è uno dei temi del campus, è stata disegnata su una medaglia in cartoncino consegnata a Francesco, che l'ha prontamente indossata al collo ...Dopo quelli in Ucraina e in Russia, terzo viaggio del cardinale Matteo Maria Zuppi, inviato di Papa Francesco per promuovere la pace tra Kiev ...