Papa Francesco e lo spinoso caso del vescovo in carcere in Nicaragua

Leggi su velvetmag

(Di martedì 18 luglio 2023) Sono giornate cruciali per ilnicaraguense di Matagalpa, Rolando Álvarez, di nuovo indal 5 luglio scorso e per il quale il 16 luglio si è svolta una veglia di preghiera in tutto il. Il prelato, 56 anni, condannato lo scorso febbraio a 26 anni e 4 mesi di reclusione per “tradimento della patria“, si rifiuta di abbandonare il paese centramericano e trasferirsi in esilio negli Stati Uniti. Dal 2022 insono aumentati arresti ed espulsioni di preti e religiosi della Chiesa cattolica e, più in generale, la vita civile, politica e sociale è sempre più cupa. “Il secondo tentativo del regime del presidente Daniel Ortega di mandare in esilio ilÁlvarez è fallito” scrive il sito Divergentes. “Il sacerdote di Matagalpa ha rifiutato le condizioni che il Governo ha ...