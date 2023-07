Paolo | il “nostro eroe” | morto per liberare la Sicilia Il ricordo di Borsellino

(Di martedì 18 luglio 2023) Ognuno di noi ricorda quella domenica di 31 anni fa e ciò che accadde in. Perché ognuno di noi ricordava il 23 maggio. In quei 57 giorni di un 1992 iniziato con la sentenza della Cassazione ( forse la vera condanna a morte per entrambi) che validava il maxi processo e continuato con l’assassinio di Salvo Lima, l’omicidio di, dopo quello di Giovanni Falcone, metteva fine ad ogni speranza di resurrezione e di catarsi. Oscar Luigi Scalfaro, il presidente meno amato della storia della Repubblica, dovette lasciare scortato i funerali dinanzi a una folla infuriata.era uno di noi o noi eravamo della sua comunità. Sapevamo delle sue simpatie per il Msi (che lo aveva simbolicamente votato in quelle interminabili sedute per eleggere il Capo dello Stato e che solo Capaci sblocco improvvisamente) e ...

...in questo progetto che sicuramente permetterà a Casa Vela di diventare un simbolo per il...la funzione più pubblica e prominente sul mare del Waterfront di Levante di Renzo Piano -Brescia,..."Siamo estremamente soddisfatti dichiara il presidente di Legacoop Romagna,Lucchi dell'...la presenza femminile in questi ambiti cruciali per lo sviluppo economico e sociale del...... al folk, collaborando con artisti internazionali come Brian Molko dei Placebo, Manu Chao, Caetano Veloso e anche ilConte. Attivista impegnata, ha sostenuto diverse cause umanitarie e ...

Paolo, il "nostro eroe", morto per liberare la Sicilia. Il ricordo di ... Secolo d'Italia

Applausi e commozione per le parole di Paolo Berlusconi a una cena di Forza Italia. Nel ricordare il Cavaliere, il fratello ha detto: "Io cercherò di non deluderlo, voi cercate di non deluderlo" ..."La nostra famiglia sarà sempre vicina a questa splendida avventura chiamata Forza Italia". Paolo Berlusconi lo ha assicurato intervenendo da remoto a una cena con esponenti di Forza Italia. "Anche ...