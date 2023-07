Paolo Borsellino | tutto sul film in onda su Canale 5

(Di martedì 18 luglio 2023): trama, cast e streaming delsu5 Questa sera, martedì 18 luglio 2023, va ininteso come miniserie poiché diviso in due puntate andato inper la prima volta nel 2004. Diretto da Gianluca Maria Tavarelli, la miniserie è ambientata a Palermo e racconta la storia di un personaggio iconico che ha segnato il nostro paese. Ad interpretare il grande giudice ucciso dalla mafia è Giorgio Tirabassi. Di seguito vediamo la trama e chi fa parte del cast. Trama Chi non conosce il giudice? La miniserie è ambientata a Palermo e parte nel momento in cui il giudice ha scoperto dalle indagini del capitano dei carabinieri Emanuele Basile che è ...

A seguire farà visita alle tombe di Giovanni Falcone e. Poi alle 10, Meloni presiederà il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza del prefetto Maria Teresa ...Miniserie in due puntate da 100 minuti l'una,di Gianluca Maria Tavarelli rende omaggio alla vita del magistrato. Andata in onda per la prima volta nel 2003, è stata particolarmente apprezzata anche dalla famiglia di...L'iniziativa, la grande impostura: il podcast de L'Espresso sui lati oscuri della strage di via D'Amelio Enrico Bellavia 18 Luglio 2022

Mi piace pensare che mercoledì sera, ci sarà qualcuno che si chiederà il motivo per cui il 'Pirellone' sia illuminato di rosso e che a questa domanda - ha aggiunto - qualcun altro possa rispondere ...A seguire farà visita alle tombe di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Poi alle 10, Meloni presiederà il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza del prefetto Maria Teresa ...