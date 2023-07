Paolo Borsellino stasera su Canale 5 | cast e trama della miniserie con Giorgio Tirabassi

(Di martedì 18 luglio 2023) Ecco ile ladi, laconche racconta la strage di via D'Amelio a 31 anni di distanza. A 31 anni dalla strage di via D'Amelio,su5 in prima serata torna in TV, laconche rende omaggio al magistrato siciliano. Scelta non casuale: il 19 luglio del 1992, alle ore 16:58,e cinque agentiscorta venivano assassinati a Palermo. LaProdotta da Taodue, coned Ennio Fantastichini rispettivamente nei ...

Anche quest'anno in ricordo della strage di via D'Amelio del 19 luglio 1992, in cui persero la vita il giudice e gli agenti Emanuela Loi, Claudio Traina, Walter Cosina, Vincenzo Li Muli e Agostino Catalano, che componevano la sua scorta, presso "l'albero della legalità", mercoledì 19 luglio, ...A seguire farà visita alle tombe di Giovanni Falcone e. Poi alle 10, Meloni presiederà il Comitato per l'ordine e la sicurezza, alla presenza del Prefetto Cucinotta,del capo della ...

Le parole pronunciate da Paolo Borsellino davanti al Consiglio Superiore della Magistratura il 31 luglio 1988: le ripropone lo speciale “Paolo Borsellino. Essendo Stato”, scritto, diretto e ...Procida – La Città Metropolitana di Napoli e i Comuni di Bacoli, Giugliano in Campania, Monte di Procida, Pozzuoli, Procida, Quarto e Napoli, hanno sottoscritto oggi – nella sala “Paolo Borsellino’ ...