Paolo Berlusconi | famiglia sarà sempre vicina a Forza Italia

"La nostra famiglia sarà sempre vicina a questa splendida avventura chiamata Forza Italia".lo ha assicurato intervenendo da remoto a una cena con esponenti di Forza Italia. "Anche nelle ultime settimane - ha detto in un video registrato da alcuni partecipanti e visionato ...A La Stampa: "Quando conobbimi chiese come si facesse un film. Glielo spiegai in 20 minuti, riassunse in un minuto e ... Racconta quello che gli raccontavaVillaggio. "Mi raccontava che ..."La nostra famiglia sarà sempre vicina a questa splendida avventura chiamata Forza Italia ". A dichiararlo è, fratello di Silvio, intervenendo da remoto a una cena con esponenti del partito. "Anche nelle ultime settimane - ha detto in un video che è stato visionato dall'agenzia Ansa - Silvio ...

