Paltrinieri | la metamorfosi di un campione | ' Se perdo divento paranoico | ho reagito così'

Quando vacilla, dubita, poi reagisce. Più lo butti giù e più Gregoriosi tira su. Ladi SuperGreg ai Mondiali di Fukuoka è un argento generosissimo e di rabbia, con l'umiltà dell'inseguitore, lui che è un numero uno e non dovrebbe accontentarsi ...Quando più nature si mescolano e mutano, i romanzieri la chiamano, i musicisti crossover, il nuoto lo chiama- che in fondo di nome fa Gregor pure lui, ma è un magnifico pesce,...Quando più nature si mescolano e mutano, i romanzieri la chiamano, i musicisti crossover, il nuoto lo chiama- che in fondo di nome fa Gregor pure lui, ma è un magnifico pesce,...

Paltrinieri e la metamorfosi di un campione: “Se perdo divento paranoico, ho reagito così” La Gazzetta dello Sport

Che cosa avremmo perso, se una mattina Gregor Samsa non fosse diventato uno scarafaggio, se qualche secolo addietro Lucio non si fosse trasformato in asino. Quando più nature si mescolano e mutano, i ...