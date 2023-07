Paltrinieri argento mondiale dietro il mostro Wellbrock | «Ormai il mio stimolo è la rabbia»

(Di martedì 18 luglio 2023)e bronzo, sempre in coppia. Unol’altro. Gregorioe Domenico Acerenza, i campioni del nuoto di fondo azzurro, si sono ripresi dalla delusione della 10 km di qualche giorno fa e hanno vinto due medaglie nelle acque libere di Fukuoka, ai Mondiali in Giappone.all’immarcabile, mostruoso (e olimpionico campione in carica) Florianche parte e arriva in testa in 53’58?0. Ai 2.5 km avevano già ceduto tutti gli avversari trannee Acerenza, rimasti nella sua scia fino alla fine.tocca in 54’02?5, Acerenza in 54’04?2. L’altro tedesco Oliver Klemet – bronzo nella 10 chilometri – è quarto a quasi un minuto (54’57?2). Ancora più lontani gli altri protagonisti della vigilia tra cui l’ungherese vicecampione della 10 ...

