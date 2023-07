Pagelle sedicesima tappa Tour de France 2023 | Vingegaard spaziale a cronometro

(Di martedì 18 luglio 2023) Ladelde(Passy – Combloux, 22.4 chilometri) ha visto la vittoria di Jonas, che ha dominato l’unica prova adi questa edizione della Grande Boucle infliggendo ben 1:38 a Tadej Pogacar. Terza posizione diper un ottimo Wout Van Aert, mentre Adam Yates strappa a Carlos Rodriguez il terzo posto in classifica generale. Ecco ledei protagonisti. Jonas10: Prova monumentale del danese che domina lainfliggendo un distacco enorme a Pogacar che gli consente di volare a ben 1:48 sullo sloveno, ipotecando il suo secondodeconsecutivo. Tadej Pogacar 9: Lo sloveno disputa una ...

SEGUI LA DIRETTATAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA TOUR DE FRANCE 2023: IL CALENDARIO ... Sportface vi racconterà il Tour 2023 giorno dopo giorno con aggiornamenti live, classifiche,e ...Latappa sarà trasmessa in diretta tv integrale su Eurosport e a partire dalle 14:45 ... Sportface vi racconterà il Tour 2023 giorno dopo giorno con aggiornamenti live, classifiche,e ...Ledelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2023 , decimo appuntamento del Mondiale di ... 'Checo' si fa beffare in Q1 come un principiante qualsiasi e partirà dallaposizione.