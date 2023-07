Pace fiscale | FdI a Salvini | Intempestiva Non riconosce il lavoro di Giorgetti

(Di martedì 18 luglio 2023) "Non è ben chiaro se sia una proposta della Lega o di Matteo, perché il ministro Giancarlomi sembra meno presente sulla proposta". Il presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco Osnato di Fratelli d'Italia, commenta con Affaritaliani.it la... , FdI a: " Segui su affaritaliani.it

Tuttavia, dopo le esternazioni del leader della Lega, che sabato aveva parlato di 'una grande e definitiva' per le cartelle sotto i 30mila euro, ieri si sono moltiplicati i distinguo , ...Insiste con l'idea di una nuovacon il fisco ("c'era nel programma del centro - destra, è di buon senso") e Matteo Salvini ha fornito il dettaglio su come funzionerà la sua proposta: riguarderà ...... e dopo il salario minimo seguiranno battaglie sulla sanità pubblica, l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e lapromessa dal vice presidente del Consiglio ...

Salvini, pace fiscale Governo in ordine sparso: FdI, la frenata Liberoquotidiano.it

L'evasione fiscale verrà debellata con le nuove tecnologie, IA compresa: il piano del Governo per sconfiggere gli evasori è più chiaro.«Non ci sarà alcun condono». La pace fiscale consentirà a tutti di «fare il proprio dovere» ma in maniera «prevedibile»: con il concordato preventivo biennale «condividi prima quanto dovrai pagare per ...