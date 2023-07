Pace fiscale | FdI a Salvini | Intempestiva Non riconosce il lavoro del Mef

È un condono, solo campana elettorale' "Non è un capriccio delle opposizioni aver chiesto la calendarizzazione del disegno di legge sul salario minimo. Riteniamo, pur nelle nostre ...Matteo Salvini torna sulla, precisando le parole pronunciate lo scorso week end e rivendicando 'l'obiettivo, che - si legge stamani in una nota - è nel programma elettorale del centrodestra": ossia la rottamazione ...Stefano Patuanelli , capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, sul salario minimo: 'Questa è una battaglia sacrosanta a tutela dei lavoratori. Mutuo e affitti sono alle stelle, laè un condono tombale è solo campagna elettorale per strappare voti alla sua vera avversaria, la Meloni . Questo governo non fa nulla se non una ipocrita card che dice cosa comprare al ...

Pace fiscale, chi vuole il condono e chi no (e come sarà): lo scontro Salvini-Ruffini punto per punto Corriere della Sera

Così Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia, commenta a In Onda, su La7, le dichiarazioni di Matteo Salvini sulla pace fiscale. Il vicepresidente del Copasir, poi, sottolinea che sia la ...“Non possiamo prendere in giro tutti quei cittadini italiani che hanno sempre pagato le tasse e rispettato la legge. La propaganda del leader della Lega – è scritto sul profilo Granda in Azione - ha s ...