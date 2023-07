Pace fiscale | come funziona il saldo stralcio che ha in mente Salvini e che differenza c' è con la rottamazione delle cartelle

Se infatti per il leader leghista, Matteo Salvini, laresta centrale, per il viceministro all'economia di Fratelli d'Italia, Maurizio Leo, c'è spazio invece più per una 'tregua' che non ...Matteo Salvini fornisce un ulteriore dettaglio su come funzionerà la nuovacon il fisco : riguarderà debiti fino a 30.000 euro e si ricorrerà al meccanismo del saldo e ... Riforma, ok della ...... anzi direi che esiste da tempo unaperpetua. Occorre aggiungere un'altra considerazione: ... In questo senso la sanatoriaè una grande operazione di propaganda e di consenso verso chi non ...

Erario scatenato contro la pace fiscale chiesta da Salvini: "Ridurre l'evasione non è perseguitare" ilGiornale.it

Da Cagliari il leader della Lega rilancia il provvedimento già adottato dal governo Conte I per i debiti con Agenzia delle Entrate fino a 30mila euro ...Come funziona la pace fiscale che ha in mente Matteo Salvini Riguarderà debiti fino a 30.000 euro e si ricorrerà al meccanismo del saldo e stralcio. Cioè si pagherà una certa percentuale del debito ...