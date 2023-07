Pace fiscale | chi vuole il condono e chi no e come sarà | lo scontro Salvini-Ruffini punto per punto

Così, subissato dalle critiche delle opposizioni e da qualche imbarazzato silenzio degli alleati, a metà mattina torna all'attacco: "Sullaandremo fino in fondo". I cronisti che lo ...'La(un eufemismo per dire condono ndr) è un vantaggio per lo Stato.non per chi le tasse le evade ma per chi 'ha fatto le dichiarazioni ma non è riuscito a versarle tutte'. ...torna a cavalcare uno dei suoi cavalli di battaglia: 'una grande e definitiva'. Proposta della quale parla da anni, anche quando era all'opposizione. E proprio dall'opposizione parte una raffica di critiche all'indirizzo del vicepremier. Impegnato in un tour per le ...

Erario scatenato contro la pace fiscale chiesta da Salvini: "Ridurre l'evasione non è perseguitare" ilGiornale.it

Come funziona la pace fiscale che ha in mente Matteo Salvini Riguarderà debiti fino a 30.000 euro e si ricorrerà al meccanismo del saldo e stralcio. Cioè si pagherà una certa percentuale del debito ...Una possibilità andata in questi anni di pari passo con quella della rottamazione delle cartelle nella quale invece si paga tutto il debito ma depurato da sanzioni e interessi. Il Saldo e Stralcio fu ...