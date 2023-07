(Di martedì 18 luglio 2023) “Un passo importante per il rilancio del trasporto pubblico a Roma”. Così il sindaco della capitale Robertoha definito i primi 16 bus da 8 metri Iveco Moby City, che andranno ad implementare laservendo il litorale. Si tratta di veicoli mild hybrid che sostituiscono in toto i vecchi bus euro 3, ancora presenti in diverse rimesse. I pullman sono statiti questa mattina in piazza dei Ravennati, in prossimità del Pontile di, in presenza del sindaco di Roma Roberto, dell’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, del Direttore generale dis.p.a., Alberto Zorzan, del presidente della Commissione Mobilità, Giovanni Zannola, e del presidente del X Municipio Mario Falconi. “Sono entrati in esercizio 16 bus, in maggior parte ...

... in prossimità del Pontile di, in presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dell'Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, del Direttore generale dis.p.a., Alberto Zorzan, del ......fotografo sportivo lo scorso 10 luglio si trovava a bordo di una moto Bmw RT che si è scontrata con un autobusdella linea 709 su Via Cristoforo Colombo. Entrambi i mezzi procedevano da......avvenuto su Via Cristoforo Colombo lo scorso 10 luglio quando si è scontrato con un bus, ... Abitando a, percorrevo la Colombo e all'altezza della tenuta del Presidente, ho visto un bus con ...

Ostia, Atac presenta con Gualtieri la nuova flotta di mini-bus ibridi Adnkronos

I pullman sono stati presentati questa mattina in piazza dei Ravennati, in prossimità del Pontile di Ostia, in presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dell’Assessore alla Mobilità, Eugenio ...La pazienza è al limite. Vale per gli autisti Atac che peccano di concentrazione al volante, quanto per i pendolari che, di fronte all’ennesima scena di distrazione dei conducenti dei mezzi pubblici, ...