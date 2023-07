Osimhen tra rinnovo e clausola | c’è poca sintonia | il motivo

(Di martedì 18 luglio 2023) Oggiè atteso a Dimaro, le prossime saranno giornate decisive per ilcon il Napoli, che potrebbe riservare alcune sorprese Uno dei temi principali che il neo direttore sportivo Mauro Meluso si troverà ad affrontare è ildi. Nelle ultime uscite in pubblico il presidente De Laurentiis ha lasciato intendere che la volontà della società è quella di tenere l’attaccante nigeriano, almeno per questa stagione, a meno di clamorose offerte irrinunciabili. Inoltre anche il nuovo allenatore Rudi Garcia ha ribadito la volontà di voler allenare il bomber nigeriano. Dunque la dirigenza azzurra è impaziente di cominciare a trattare ilcone il suo entourage., tra le ipotesi spunta una ...

l'altro c'è uno scoglio non semplice da superare che riguarda l'ingaggio dell'argentino che ...2 milioni di euro netti, fuori dai parametri del Napoli (l'eccezione riguarda soltantoe si ...Tanto potrebbe farlo il colloquio dicon Garcia. Il quotidiano sportivo continua: "Tanto, tantissimo farà il colloquio e anzi la chiacchierataun nuovo maestro e un allievo, un allenatore ...Mercato Napoli, le ultims suCome riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, al ... possibile tuttavia un nuovo incontroil procuratore e ADL. CalcioNapoli24.it è stato ...

Napoli, il futuro di Osimhen tra le parole dell'agente e l'incontro con ... Calciomercato.com

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi su Victor Osimhen. Il bomber azzurro è in attesa di conoscere il suo futuro. ADL e il suo procuratore presto si inc ...ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Osimhen, non c'è l'accordo per il rinnovo: agente atteso a Dimaro. L'edizione odierna del quotidiano, fa il punto della situazione ...