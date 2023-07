Osimhen non firmerà il rinnovo con il Napoli senza prima aver visto i rinforzi del mercato Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 18 luglio 2023) A Dimaro oggi è il giorno di. Il centravanti nigeriano arriverà in ritiro insieme agli altri nazionali. Ladello Sport fa il punto sulla trattativa per il suocon ilvuole restare, ma pretende uncompetitivo: per la firma aspetta di vedere iche arriveranno dal. De Laurentiis, da parte sua, gli propone un aumento e la clausola per liberarsi già dalla prossima estate. Lascrive: “i rapporti fra De Laurentiis e l’agente Roberto Calenda rimangono buoni e soprattutto collaborativi, anche se siamo lontani da un accordo per ildel contratto del centravanti nigeriano”. “i motivi per cui ancora la trattativa non è ancora decollata sono altri e ...