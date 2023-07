Osimhen | non c’è l’accordo per il rinnovo | agente atteso a Dimaro

...c'è uno scogliosemplice da superare che riguarda l'ingaggio dell'argentino che guadagna oltre 4,2 milioni di euro netti, fuori dai parametri del Napoli (l'eccezione riguarda soltantoe ...... esultanza gol VictorIl rinnovo di Victorcon il Napolisi è ancora sbloccato. Oggi il nigeriano arriverà a Dimaro per ricongiungersi con il resto della squadra. Nei prossimi ...Mercato Napoli, le ultims suCome riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, al ... ma al contempoc'è ancora un'intesa sul rinnovo contrattuale .è da escludere - riferisce ...

Ravezzani: “Operazioni come Kvara e Osimhen non si fanno sempre, serve anche fortuna” Tutto Napoli

Inviato a Dimaro Folgarida Qualcosa succederà. Ma non ora. Garcia deve avere il tempo di allenare tutta la squadra e poi tirare le somme. Pure Zielinski e Lozano avranno una loro chance ...Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i motivi per cui ancora la trattativa tra Osimhen e il Napoli per il rinnovo non è ancora decollata sono altri e non ...