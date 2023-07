Oroscopo della settimana dal 24 luglio al 30 luglio

Leggi su tuacitymag

(Di martedì 18 luglio 2023) Grandi cambiamenti in questa ultimadi caldissimo2023. L’estate entra nel pieno e, se state già pensando alle vacanze, è bene scoprire cosa dicono le stelle nell’. Il cielo dell’prossima Come di consueto, prima di addentrarci nelle questioni relative ai singoli segni zodiacali, alziamo gli occhi al cielo e scopriamo cosa sta succedendo sopra le nostre teste. Da lunedì 24la stagione del Leone entra nella sua pienezza con l’arrivo del Sole nel segno e l’inizio del periodo del compleanno per tutti i leoncini, i quali hanno già dalla loro da qualche giorno i superpoteri di Venere e Mercurio. Tutti movimenti che, oltre al segno del mese, portano grandi doni a tutti i segni di fuoco e a quasi tutti i ...