Oppenheimer | prime reazioni della critica al film di Christopher Nolan

(Di martedì 18 luglio 2023) Leall’anteprima di, il nuovo lavoro didedicato al fisico che ha contribuito a creare la bomba atomica, sono state tutte entusiastiche. Il, che in Italia uscirà il 23 agosto, ma che sarà nelle sale americane in questo fine settimana, ha ricevuto recensioni a cinque stelle. In particolare, per la magnetica interpretazione di Cillian Murphy che veste i panni del protagonista. E per lo splendore delle immagini girate in IMAX 70mm. Pioggia di complimenti anche per il resto del cast. Da Robert Downey Jr. (Lewis Strauss) a Emily Blunt (la moglie del fisico, Kitty). Per il giornalista di Empire, Nick de Semlyen, “Pur essendo ambientato nei laboratori di ricerca,sembra un’Odissea all’inferno. Cillian Murphy è ...