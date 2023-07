(Di martedì 18 luglio 2023) Palermo, 18 lug. (Adnkronos) - Unacon un ramoscello d'ulivo, formata da centinaia di fiammelle: ladi santa Maria del Monte aè statata con il simbolo universale della pace per ricordare l'ottantesimo anniversario dello Sbarco, 1943-2023; simbolo ripreso dal Forum internazionale Peace, Security & Prosperity, ciclo di eventi di commemorazione dei caduti, senza divisione di bandiera. Le immagini raccontano una folla di gente intenta ad accendere gli stoppini, con in testa il generale di divisione Maurizio Angelo Scardino, comandante dell'Esercito in Sicilia e il capitano di vascello Aaron Schumacher, comandante della base aeronavale della Marina americana a Sigonella, al fianco del sindaco diFabio Roccuzzo, dell'assessore alla Legalità Giuseppe ...

Una colomba con un ramoscello d'ulivo, formata da centinaia di fiammelle: la Scala di santa Maria del Monte a Caltagirone è stata illuminata con il simbolo universale della pace per ricordare l'...Il primo bombardamento di Roma , datato 19 luglio 1943 è stato una conseguenza diretta dallo sbarco degli americani (nome in codice) in Sicilia nove giorni prima Un'apocalisse che arrivò inaspettata, perché nessuno o pochi immaginavano che gli alleati potessero bombardare la città eterna In quell'estate del 1943 ...Ed erano trascorsi solo nove giorni dallo sbarco alleato in Sicilia (" ). Quel 19 luglio dalle basi aeree nordafricane 500 aerei alleati si alzarono in volo. Nella mattinata 300 ...

Operazione Husky, colomba di candele illumina Scala Caltagirone Adnkronos

Un’apocalisse che arrivò inaspettata, perché nessuno o pochi immaginavano che gli alleati potessero bombardare la città eterna ...Operazione Husky 2023: al museo del cioccolato ricambiato ai canadesi il cioccolato che avevano offerto in dono in occasione della pacifica invasione di Modica nel 1943 ...