Ondate di caldo sempre più intense Allarme Onu sulle temperature

(Di martedì 18 luglio 2023) La tempesta di calore che sta stringendo in una morsa l'Italia non sembra arrivata a una tregua. Anzi. L'è destinato a durare e a intensificarsi nel tempo. Il mondo si dovrebbe preparare ad affrontaredipiù. È l'avvertimento lanciato dall'Onu mentre nell'emisfero settentrionale lehanno raggiunto livelli record. «Questi eventi continueranno a crescere di intensità e il mondo deve prepararsi adipiù», ha affermato John Nairn, esperto dell'Organizzazione meteorologica mondiale dell'Onu. La delicata situazione dellesta mettendo in ginocchio anche l'estremo oriente. Dopo l'allerta alla popolazione diffusa ...

Il mondo deve prepararsi ad affrontaredi calore sempre più intense, hanno avvertito le Nazioni Unite, mentre i Paesi dell'emisfero settentrionale sono stati colpiti da un'impennata delle temperature.Insomma, mai come oggi bisognerebbe sudare non solo per ilche fa ma soprattutto per reagire ... le dighe mobili di difesa uniche al mondo, respingendo ledell'Acqua Granda potenzialmente ...18 lug 11:44 Onu: "Mondo si prepari adisempre più intense" Il mondo deve prepararsi ad affrontaredi calore sempre più intense mentre i Paesi dell'emisfero settentrionale sono stati colpiti da un'impennata delle ...

Ondate di calore in Campania sopra i 40 gradi. Codice calore nei ... Nuova Irpinia

Anzi. L'allarme caldo è destinato a durare e a intensificarsi nel tempo. Il mondo si dovrebbe preparare ad affrontare ondate di caldo sempre più intense. È l’avvertimento lanciato dall’Onu mentre nell ...Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che l'intensa ondata di caldo ci accompagnerà ancora a lungo. L'anticiclone africano continuerà infatti a soffocare buona parte dell'Italia, indebolendosi ...