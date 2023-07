Ondata di caldo in Trentino | minima a 20 gradi nei fondovalle

In Europa abbiamo Caronte , il traghettatore delle anime. L'diche già ieri ci sembrava insopportabile, con picchi di 43° al Sud, secondo l'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) si intensificherà ulteriormente. Raggiungerà il culmine domani, ...Prosegue l'diche negli ultimi giorni ha investito anche il Trentino. Nella giornata di oggi si prevedono temperature minime nei fondovalle superiori ai 20 gradi e massime che potranno raggiungere i ...Leggi anche › Meteo,di: i 10 consigli del Ministero della Salute per stare bene Al Sud si suderà ancora per un po' In sostanza, da ciò che viene osservato dai metereologi, il ...

Fino a quando durerà questa ondata di caldo Cosa dicono gli esperti Sky Tg24

Prosegue l'ondata di caldo che negli ultimi giorni ha investito anche il Trentino. Nella giornata di oggi si prevedono temperature minime nei fondovalle superiori ai 20 gradi e massime che potranno ...T emperature roventi in tutta Italia. Allertati i Pronto Soccorso. Il ministero della Salute diffonde un decalogo di comportamenti corretti per fronteggiare il caldo Stiamo toccando il… Leggi ...