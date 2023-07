Onana saluta | ultime foto con i tifosi italiani

(Di martedì 18 luglio 2023) L'ormai ex portiere dell'Inter Andréè decollato dall'aeroporto di Torino con direzione Manchester, dove è pronto per iniziare la sua avventura con lo ...

L'ormai ex portiere dell'Inter Andréè decollato dall'aeroporto di Torino con direzione Manchester, dove è pronto per iniziare la sua avventura con lo ...... il club nerazzurro ha cedutoal Manchester United: il portiere ha lasciato Appiano Gentile dopo che è stata definita la trattativa per il trasferimento ai Red Devils per una cifra intorno ai ...1 " ANDRE'Svuotato l'armadietto di Appiano Gentile e salutato i compagni. Dopo appena un anno in nerazzurro l'estremo difensore camerunense passa al Manchester United che verserà in 4 tranche ...

Onana saluta e lascia Appiano: è pronto per lo United. E l'Inter sprinta per Sommer La Gazzetta dello Sport

Onana è un giocatore del Manchester United. Il calciatore è partito dall’aeroporto di Caselle (TO). Direzione Inghilterra. Nelle casse dell’Inter andranno 56 milioni di euro ( 52+ 4 milioni di bonus) ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...