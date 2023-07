Onana-Manchester United | i dettagli su arrivo in Regno Unito | visite e firma

...dei tifosi nerazzurri per il suo arrivo (rientrate però le proteste e prima che inizi la stagione potrebbero avere un incontro col giocatore) - e perin uscita, con direzioneUnited (...Con Andréoggi in partenza per, dove firmerà con lo United, l'Inter ha da risolvere la questione portieri. Il primo obiettivo a breve termine è Yann Sommer, che Simone Inzaghi vorrebbe portare ...Ormai è solo questione di ore prima che arrivi l'annuncio della cessione di AndrèalUnited. Il portiere camerunese rappresenta il 'sacrificio' di questa estate nerazzurra. Dopo essere arrivato a parametro zero solo l'anno scorso in maglia Inter, il portiere lascia ...

Manchester United scatenato: non solo Onana, rilancio per Hojlund | Primapagina Calciomercato.com

Onana dice addio all'Inter. Il portiere oggi ha lasciato Appiano Gentile e sta infatti per volare a Manchester, direzione United (che ha appena salutato De Gea), per iniziare la sua nuova avventura in ...Manca solo l’ufficialità per l’addio di Onana all’Inter. Stamattina il portiere, arrivato nell’estate 2022 a parametro zero dall’Ajax, ha messo per ...