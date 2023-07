Omicidio Thomas Bricca ad Alatri | due arresti | Il pm | Fu Mattia a sparare | il padre guidava | Il raid per una spedizione punitiva

AGI - Per l'diBricca , il diciannovenne di Alatri assassinato il 30 gennaio scorso con un colpo di pistola alla testa, sono state arrestate due persone. A finire in carcere Roberto e Mattia Toson,...Leggi Anche Alatri, nuova rissa perBricca: gli indagati del suosi presentano al bar dove è morto Lo zio dipubblica la foto degli arrestati: 'Buona galera boss' 'Buona galera ...Due persone sono state arrestate per l'diBricca, il diciannovenne di Alatri assassinato il 30 gennaio scorso con un colpo di pistola alla testa. Si tratt di padre e figlio. Il 18enne è stato ucciso per una scambio di ...

Roberto e Mattia Toson arrestati per l'omicidio di Thomas Bricca ad Alatri Open