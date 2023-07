Omicidio stradale | altra pena “mite” a Roma Arriva dal governo il ddl sulla tolleranza zero

(Di martedì 18 luglio 2023) Un’per un. Cristian Lucera, 32 anni, che aveva travolto e ucciso Serena Greco, investendola con la motocicletta su via Nomentana aa ottobre del 2020, è stato condannato a 3 anni e 4 mesi dal tribunale di. La donna, originaria di Salerno, 38 anni , al momento dello schianto mortale era in sella ad uno scooter. La difesa dell’uomo aveva scelto il giudizio abbreviato. Il marito di Serena Greco, il maestro della nazionale di scherma Alessandro D’Agostino, ha partecipato al procedimento come parte civile. La condannaproprio nel giorno della tragedia di Milano, dove un ubriaco ha travolto e ucciso un ragazzino di 15 anni. Il caso Hutter e la strage di Santo Stefano di Cadore Due settimane fa aveva destato ...

I due, accusati di tentato, sono stati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, sono ... e le loro lesioni sono compatibili con l'incidenteche li vide protagonisti durante la fuga.È stato condannato a tre anni e quattro mesi , al termine di un processo svolto con il rito abbreviato, Cristian Lucerna , l'uomo accusato diper avere, nell'ottobre del 2020, travolto e ucciso con la sua moto, Serena Greco, 38enne originaria di Salerno e madre di due bambini . L'incidente avvenne in via Nomentana, a Roma ,...L'autista, un 32enne che si è poi fermato a prestare soccorso, era positivo all'alcoltest e senza patente: è stato arrestato per. A testimoniare la violenza del tragico impatto ...

Domani l'interrogatorio del romeno Bogdan Pasca, che ora si trova recluso nel carcere di San Vittore con l'accusa di omicidio stradale, sarà interrogato domani mattina dalla gip Lidia Castellucci. Il ...L'autista, un 32enne romeno che si è poi fermato a prestare soccorso, era positivo all'alcoltest e senza patente: è stato arrestato per omicidio stradale. L'investimento è avvenuto alle 22.30 in via ...