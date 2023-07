Omicidio di Thomas Bricca | arrestate due persone | ' E' stato uno scambio di persona'

Padre e figlio, 47 e 22 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per l'diBricca , il 19enne ucciso da uno dei colpi di pistola esplosi contro il gruppo nel quale si trovava la sera del 30 gennaio scorso ad Alatri (Frosinone). La Procura della Repubblica ...Bricca, il diciannovenne di Alatri assassinato con un colpo di pistola alla fronte il 30 ... rispettivamente padre figlio e accusati divolontario. Secondo la ricostruzione il ...C'è una svolta nelle indagini per l'diBricca , il 19enne ucciso il 30 gennaio scorso, ad Alatri in provincia di Frosinone, con un colpo di pistola alla testa . Sono stati arrestati Roberto e Mattia Toson (padre e ...

Roberto e Mattia Toson arrestati per l'omicidio di Thomas Bricca ad Alatri Open

Martedì mattina sono stati arrestati due uomini per l’omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso con un colpo di pistola alla testa lo scorso gennaio mentre si trovava con amici per strada ad Alatri, ...Padre e figlio, 47 e 22 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per l’omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso da uno dei colpi di pistola esplosi contro il gruppo nel quale si trovava la sera d ...