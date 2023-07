‘Oltre il giardino’ | la rassegna estiva della Solot si chiude con un omaggio a Maradona

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa, Compagnia Stabile di Benevento, darà l’arrivederci a settembre al suo pubblico, con un ultimo imperdibile appuntamento di “Oltre il Giardino”,di teatro e di poetiche nel giardino del Mulino Pacifico. Il progetto nato con l’obiettivo di dare il giusto spazio e riconoscimento alla drammaturgia contemporanea, agli artisti emergenti e alle loro idee innovative in direzione di una nuova vitalità per il teatro dei nostri tempi, prevede una gran chiusura giovedì 20 luglio, alle ore 21.00, con uno spettacolo che sta raccogliendo successo in giro per l’Italia e l’Europa titolato “Con la luce negli occhi sognando Diego Armando”, una produzioneCompagnia napoletana Contestualmente Teatro in collaborazione con la Compagnia Teatrale E di ...