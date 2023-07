Oggi è il giorno del caldo record in Italia | 23 città da bollino rosso

La dipendenza da smartphone Modalità aereo è una pellicola che cerca di far ridere lo spettatore attraverso una riflessione su quanto sia diffuso l'uso dello smartphone e su quanto, ald', ...... ogniè come se fosse il primo". Lo ha detto l'esterno sinistro difensivo Cristiano Biraghi, ...questa mattina al Viola Park si è svolta la prima delle due sedute di allenamento in programma...Nello specifico,vi segnaliamo le pagine di WINDTRE e di Mediaworld. Le iniziative sono più o ... valido solo se si effettua un acquisto tra il 26 luglio (della presentazione) e il 3 agosto.

Almanacco | Martedì 18 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno ModenaToday

Consigli utili per dotarsi di un thermos per bevande fresche. Oggi come oggi, una spesa praticamente indispensabile ...Cagliari, oggi può essere il giorno del trasferimento di Gaetano Oristanio: visite mediche e firma sul nuovo contratto Il Cagliari ha definito l’accordo con l’Inter per il trasferimento di Gaetano Ori ...