Ocean’s Thirteen | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di martedì 18 luglio 2023)del 2007 di Steven Soderbergh,con Reuben di nuovo in forma dopo l’infarto che lo aveva colpito. E con Danny e Rusty che salutano amichevolmente al termine della loro avventura. I due, forse, metteranno la testa a posto rinunciando ai loro clamorosi furti e alle truffe spericolate. E dire che tutto comincia con la decisione per Mr. Ocean (George Clooney) e il suo sodale (Brad Pitt) di scendere di nuovo in campo per difendere l’onore del caro amico Reuben (Elliott Gould). L’uomo ha avuto un infarto dopo che il mefistofelico Willie Bank (Al Pacino) lo ha truffato, sottraendogli delle azioni, nell’ambito della costruzione di un nuovo albergo a Las Vegas. Danny prova a far rinsavire Bank, ma davanti al suo diniego, decide di inscenare uno dei suoi famigerati piani per ridurre in miseria ...