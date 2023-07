Obbligo o Verità film stasera in tv 18 luglio | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di martedì 18 luglio 2023)è ilin tv martedì 182023 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: Truth or Dare DATA USCITA: 21 giugno 2018 GENERE: Horror, Thriller ANNO: 2018 REGIA: Jeff Wadlow: Lucy Hale, Tyler Posey, Landon Liboiron, Sam Lerner, Violett Beane, Nolan Gerard Funk, Sophia Ali, Brady Smith, Aurora Perrineau, Hayden Szeto DURATA: 103 Minuti...