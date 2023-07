(Di martedì 18 luglio 2023) AGI - E' statoieri sera, dalla Squadra Mobile, in Tommy Gilardoni il giovane che, stando alla ragazza che ha denunciato, avrebbe avuto un rapporto sessuale con l'ex compagna di scuola diLa, figlio del presidente del Senato, Ignazio. La notizia, anticipata dal quotidiano 'La Verità', è stata confermata da fonti qualificate. Gli investigatori, coordinati dalla procuratrice aggiunta Letizia Mana e dalla pm Rosaria Stagnaro, hanno avuto non poche difficoltà'identificazione perché la presunta vittima aveva detto che l'amico di, indagato per violenza sessuale, si sarebbe chiamato 'Dj Nico'.a denuncia, la giovane riporta il racconto che Lajr le avrebbe fatto e cioè che sia lui sia il suo amico ...

Nuova svolta nell'inchiesta Leonardo La Russa: identificato l'amico AGI - Agenzia Italia

