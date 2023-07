Nuoto sincronizzato | Italia argento mondiale nel Team Tech

(Di martedì 18 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Medaglia d’per l’neldiai Mondiali di Fukuoka. Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero, Marta Iacoacci, Enrica Piccoli, Francesca Zunino, Isotta Sportelli, Sofia Mastroianni e Giulia Vernice si sono piazzate al secondo posto con 274.5155 (senza penalità). Oro alla Spagna con 281.6893. Bronzo agli Usa con 273.7396. Raggianti le azzurre, ai microfoni di RaiSport, dopo la premiazione. La prima a parlare è Linda Cerruti: “Questoè solo un punto di partenza. Siamo una squadra molto coesa e certi traguardi uniscono ancora di più. La medaglia di oggi è dedicata a Giorgio Minisini (assente a Fukuoka per infortunio, ndr.)”. A ruota le fa eco la compagnia del duo tecnico, Linda Cerruti: “Rispetto alle altre gare ...

Dedichiamo le medaglie a Giorgio Minisini, è come se avesse nuotato con noi. Siamo state calme, abbiamo controllato l'esercizio come lui avrebbe voluto. Lo vogliamo abbracciare forte. Ti aspettiamo".L'Italia conquista la medaglia d'argento nel Team Technical di nuoto sincronizzato ai Mondiali di Fukuoka, in Giappone. Le azzurre Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero, Marta Iacoacci, ...