Nuoto sincronizzato | Italia argento mondiale nel Team Tech

Medaglia d'argento per l'Italia nel team tech di nuoto sincronizzato ai Mondiali di Fukuoka. Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero, Marta Iacoacci, Enrica Piccoli, Francesca Zunno, Isotta Sportelli, Sofia Mastroianni e Giulia Vernice si sono piazzate al secondo posto. Per soli otto decimi, l'Italia del nuoto Artistico si deve accontentare del secondo posto che suona, comunque, come un grande traguardo per le ragazze azzurre. Le azzurre si laureano vicecampionesse iridate con uno splendido percorso netto, senza penalità.

