Nuoto | Simone Cerasuolo sarà la rivelazione dell’Italia ai Mondiali?

(Di martedì 18 luglio 2023) Italia, 50 rana,. No, non stiamo parlando di Benedetta Pilato, che rivelazioni ormai non sarebbe più. C’è un azzurro che ha già mostrato cose egregie nel 2022, che è stato l’anno della sua consacrazione ad altissimo livello e che ha nel mirino il podio iridato nella gara più veloce della rana. Il suo nome èe si potrebbe dire che lo manda un certo Fabio Scozzoli che ha appena concluso la sua carriera agonistica ed ora si può dedicare esclusivamente a cercare di spingere il più in alto possibile i suoi pupilli, fra cui l’imolese doc specialista della rana veloce., pur essendo al suo secondo Mondiale, parte da una base elevata: il quinto posto iridato nei 50 rana dello scorso anno a Budapest e la medaglia d’argento europea a Roma. ...