Nuoto di fondo | Paltrinieri svela | “Sono paranoico | per avere stimoli | mi serve una gara fatta male”

Leggi su oasport

(Di martedì 18 luglio 2023)arrivate due medaglie in un colpo solo per l’Italia deldiin questi Mondiali degli sport acquatici di Fukuoka (Giappone). Dopo la delusione della 10 km, Gregorioe Domenico Acerenzariusciti a ricaricare le pile e a trovare le giuste motivazioni nell’affrontare la 5 km. Gli azzurri hanno concluso al secondo e terzo posto, con l’asso tedesco Florian Wellbrock a monopolizzare la scena, concedendo il bis dopo l’oro della 10 km. Una prova di classe e d’orgoglio specie di Greg, giunto a questa rassegna iridata non al meglio della propria condizione per via di tanti stop nel corso della preparazione: “molto contento perché non immaginavo di fare questa. Speravo di rimanere attaccato ai migliori, stavo meglio in acqua rispetto ...