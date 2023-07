Nuoto di fondo | Leonie Beck concede il bis d’oro nella 5 km a Fukuoka 5ª Barbara Pozzobon e 21ª Rachele Bruni

Leggi su oasport

(Di martedì 18 luglio 2023) Terza gara e terzo oro per la Germania in questi Mondiali didi(Germania). Dopo i sigilli die di Florian Wellbrock nelle 10 km, la ragazza teutonica ha concesso il bis nello specchio d’acqua del Seaside Momochi Beach Park., che si allena in Italia nel gruppo di Fabrizio Antonelli, ha dato conferma di essere in una condizione strepitosa e si è imposta anche5 km. Una prova che si è sviluppata in maniera molto rapida, sull’impulso dell’australiana Moesha Johnson (decima al termine) e dell’olandese Sharon van Rouwendaal. Abilissime la tedesca e la brasiliana Ana Marcela Cunha a capire il momento e a riportarsi sulle fuggitive. In un’ultima tornata molto convulsa,è andata via in progressione, toccando ...