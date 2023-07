Nuoto di fondo | Barbara Pozzobon | “Ho disputato una gara di buon livello”; Rachele Bruni | “Speravo meglio”

Leggi su oasport

(Di martedì 18 luglio 2023) Calato il sipario sulla 5 km in questi Mondiali didi2023 a Fukuoka (Giappone). La Germania continua a monopolizzare la scena ed è stata ancora la tedesca Leonie Beck a imporsi, concedendo il bis dopo il trionfo nella 10 km. Grazie a una grande progressione, la teutonica, che si allena nel gruppo di Fabrizio Antonelli, è andata a prendersi il titolo con il tempo di 59’31?7 a precedere l’olandese Sharon van Rouwendaal (59’32?7) e la brasiliana Ana Marcela Cunha, campionessa uscente (59’33?9). Quinta posizione per, in una stagione in cui ha dovuto cambiare tutto per via della cancellazione del programma iridato della 25 km. La trentenne di Maserada del Piave, argento europeo nella 25 km di Ostia lo scorso anno, ha toccato il tabellone in top-5 con il crono di 59’35?8, dietro alla portoghese ...