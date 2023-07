Nuoto artistico | SEMPRE PIÙ IN ALTO! Italia d’argento ai Mondiali nel tecnico a squadre!

(Di martedì 18 luglio 2023) Ai2023 diin corso a Fukuoka, in Giappone, l’di Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Enrica Piccoli, Francesca Zunino, Isotta Sportelli, Sofia Mastroianni, Lucrezia Ruggiero e Giulia Vernice centra una splendida medaglianella finale dela squadre, compiendo un ulteriore passo in avanti rispetto al terzo posto dei preliminari. Le azzurre, con il loro esercizio a tema “The fire”, su musica “No twerk apashe & panther“, con coreografia di Vlada Chigireva, riesce ad eseguire gli elementi previsti senza alcun base mark, innalzando la difficoltà totale dell’esercizio rispetto ai preliminari da 31.45 a 38.20, passando da 96.65 a 99.25 nell’impressione artistica (coreografia e musica, performance e transizione), e salendo da 154.8879 a 175.2655 ...

Nel tecnico a squadre Francesca Zunino, Giulia Vernice, Sofia Mastroianni, Isotta Sportelli, Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero, Marta Iacoacci e Enrica Piccoli conquistano la medaglia d'...

