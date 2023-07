(Di martedì 18 luglio 2023) Unon fire. Un altro podio per l'nelsenza penalità. Nella finale dell'esercizio(la specialità per eccellenza), l'con 274.5155 e per 8 decimi ...

L'Italia conquista la medaglia d'argento nel Team Technical disincronizzato a Mondiali di2023 di scena a Fukuoka (Giappone). Le azzurre Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero, Marta Iacoacci, Enrica Piccoli, Francesca Zunino, Isotta Sportelli, Sofia Mastroianni e Giulia Vernice chiudono ...Un argento on fire. Un altro podio per l'Italia nelsenza penalità. Nella finale dell'esercizio tecnico (la specialità per eccellenza), l'Italia è argento con 274.5155 e per 8 decimi sta davanti agli Usa (274.5155) e dietro solo alla ...Neltecnico a squadre Francesca Zunino, Giulia Vernice, Sofia Mastroianni, Isotta Sportelli, Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero, Marta Iacoacci e Enrica Piccoli conquistano la medaglia d'...

Nuoto artistico, l'Italia è d'argento nel tecnico a squadre! La Gazzetta dello Sport

Un argento on fire. Un altro podio per l’Italia nel nuoto artistico senza penalità. Nella finale dell’esercizio tecnico (la specialità per eccellenza), l’Italia è argento con 274.5155 e per 8 decimi ...Le azzurre Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero, Marta Iacoacci, Enrica Piccoli, Francesca Zunino, Isotta Sportelli, Sofia Mastroianni e Giulia Vernice chiudono col punteggio di 274.5155 alle spalle della ...