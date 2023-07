“Non sono single” Vanessa Incontrada | l’annuncio più bello e la foto con lui | “Eccoci”

(Di martedì 18 luglio 2023) Continua con successo il format che vede alla conduzione Diletta Leotta e il suo pancione. Questa volta la Mamma Dilettante ha avuto come ospiteche ha lanciato un super scoop durante la sua intervista. Dopo la recente separazione, da Rossano Laurini, l’attrice al momento non è più. Per diverso tempo si temeva una crisi trae il papà di suo figlio, Isal (2008), Rossano Laurini. La star televisiva e l’imprenditore toscano poi hanno ufficializzato tutto dicendo di volersi ancora bene. Da Mamma Dilettante, con una Diletta Leotta sorpresa quanto i fan, la ospite ha svuotato il sacco., finalmente la confessione sulla vita privata Già prima del periodo di crisi con Rossano Laurini, ...

visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter , ... In gara - 4 poi i suoi 42 puntidi nuovo stati decisivi per il 2 - 2. Ma poi in gara - 2 e ...La moglie e procuratrice di Mauro Icardiha confermato apertamente di avere la leucemia ma... Alcuni valoriusciti negativi e ho preso la decisione di farmi ricoverare per integrare con ...È importante per me masolo per me, perché cimolte altre persone che possono intraprendere questo percorso.me lo aspettavo, quindiero più nella pelle, gridavo, piangevo, ero ...

Mosca sequestra anche le filiali russe di Danone e Carlsberg. Perché i beni occidentali nel Paese non sono più al ... Milano Finanza

Intervista con il managing director della filiale italiana del colosso austriaco, con cui abbiamo parlato di numeri, strategie e crescita. E anche - ovviamente - di MV Agusta ...Non c'è grande fiducia – per usare un eufemismo – e se da parte di Forza Italia le critiche sono più velate, visto che comunque sostiene l'esecutivo di Bruxelles, da Fratelli d'Italia e Lega piovono ...