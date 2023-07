Non funziona l’app ho Mobile oggi 18 luglio | alternative ai problemi di ricarica

Leggi su optimagazine

(Di martedì 18 luglio 2023) Purtroppo18nonho.e, a dire la verità, le prime anomalie si sono verificate già nella giornata di ieri 17. Da ore insomma, tanti clienti dell’operatore non riescono ad accedere all’utile strumento con il quale si visualizzano i consumi, si gestisce l’offerta ma soprattutto si procede alladel numero personale. L’anomalia dunque è molto seria e non più di certo essere sottovalutata. A chi nonho.in questa giornata si presenta il seguente scenario. Nonostante i numerosi tentativi, ecco che non si riesce ad aprire per nulla lo strumento o al suo interno, non sono disponibili dati e informazioni. Tutte le funzioni del tool restano dunque ...