Nomina prestigiosa per l’Arcivescovo di Napoli Don Mimmo Battaglia

(Di martedì 18 luglio 2023) Donalla XVI Assemblea Generale Ordinaria dei Sinodo dei Vescovi presieduta da Papa Francesco Don, Arcivescovo Metropolita di, é stato designato a partecipare alla XVI Assemblea Generale Ordinaria dei Sinodo dei Vescovi, che è presieduta da Papa Francesco e si riunirà, una prima volta, dal 4 al 29 ottobre prossimo e ancora nel 2024. Il Sinodo dei Vescovi è un’istituzione permanente del Collegio episcopale della Chiesa cattolica. Istituito da Papa Paolo VI il 15 settembre 1965 in adesione al desiderio espresso dai Padri del Concilio Vaticano II per mantenere viva l’esperienza conciliare. Il Sinodo é l’’assemblea dei rappresentanti dell’episcopato cattolico che ha il compito di aiutare con i suoi consigli il Papa nel governo della Chiesa ...

Carofano , curatore dellaesposizione in collaborazione con Tamara Cini - nasce ... realizzare a Mesagne, in occasione delladi Città Pugliese della Cultura 2023, un grande ...... come coordinatore cittadino sono felice ed orgoglioso di aver ricevuto ladirettamente dal ... ha sottolineato: "Sono felicissimo di aver ricevuto una carica tantoquanto impegnativa ...'Il Consiglio dell'Ordine della Provincia di Ravenna si congratula con il proprio iscritto, ing. Carlo Dall'Oppio, per laa Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Certi che svolgerà un ottimo servizio, l'Ordine provinciale gli fa i miglior auguri di buon lavoro'.

Sinodo mondiale dei Vescovi. Prestigiosa nomina per l'Arcivescovo ... Lapilli

La nomination di Sabrina Impacciatore, dopo una carriera lunga e piena di talento e dopo il recente exploit con The White Lotus, è sicuramente una delle notizie principali emerse dalle candidature agl ...RIETI - Assemblea elettiva Confcommercio Lazio: Leonardo Tosti confermato Vice Presidente Vicario. Prestigiosi incarichi anche per Riccardo Guerci (Consigliere con delega ai servizi e ...