No | questo semaforo sciolto non si trova a Rovigo

(Di martedì 18 luglio 2023) Il 18 luglio 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare una foto di unstradale in parte. L’immagine è accompagnata da un testo in cui si legge: «di.». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. L’immagine è reale ma non mostra unnella città di(Veneto) a luglio 2023. La foto circola sui social network da luglio 2022 con un didascalia che indica che la scena si sarebbe svolta a Milano, in via regina Margherita. Diversi siti di fact-checking internazionali, geolocalizzando lo scatto, hanno verificato che la foto mostra effettivamente unnel capoluogo lombardo situato all’incrocio tra via ...

Si applicano anche incaso le consuete regole di scala: ad esempio, chi vuole riottenere la ... passaggio ad un incrocio con ilrosso ; circolazione contromano ; inversione di marcia in ...In più asi aggiunge anche la rimozione del veicolo con spese a carico del proprietario. Per ...momento in cui si interrompe la marcia per ragioni che non siano un arresto momentaneo al...Mosca promette una risposta a quello che definisce un attacco terroristico, Kiev mantiene un parziale riserbo sull'attacco mentre incassa dagli Stati Uniti ilverde ad operazioni di...

Ravello, semaforo sulla provinciale per Amalfi , gli scooter passano ... Positanonews

La Russia interrompe l'accordo sul grano, gli Usa: "Decisione irresponsabile" ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Protesta dei non vedenti sul lungomare di San Benedetto a causa del semaforo, installato per loro, che puntualmente, ogni giorno, va in tilt da pomeriggio fino alla prima ...