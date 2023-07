No | Kamala Harris non ha promosso «il controllo della popolazione» per salvaguardare l’ambiente

(Di martedì 18 luglio 2023) Il 17 luglio 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un articolo intitolato “All’ambientalismo serve il, parola di”, pubblicato il giorno precedente sul sito di ProVita & Famiglia. Secondo quanto riportato,, vice presidente degli Stati Uniti, durante un discorso alla Coppin State University di Baltimora avrebbe «il», dal momento che «la riduzioneserve a migliorare la qualità dell’aria e dell’acqua». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia infondata. Il 14 luglio ...

... a meno che quest'obiettivo non si raggiunga attraverso la riduzione della popolazione annunciata di recente dalla VP USA: trattasi apparentemente di una gaffe - doveva dire ...... dalla vicepresidentee dal segretario di Stato Antony Blinken, per poi pronunciare un discorso al Congresso, a camere unite. Obiettivo della visita - ha spiegato - è "di rafforzare le ..., vice presidente degli Stati Uniti, ha promosso il controllo della popolazione durante un discorso alla Coppin State University di Baltimora in cui ha annunciato lo stanziamento di 20 ...

No, Kamala Harris non ha promosso «il controllo della popolazione ... Facta

Il capo dello Stato israeliano Isaac Herzog parte oggi per una visita ufficiale di quattro giorni negli Stati Uniti nel corso della quale sarà ricevuto dal presidente Joe Biden, dalla vicepresidente K ...ll dipartimento dell'Istruzione Usa ha annunciato oggi che oltre 800.000 studenti vedranno estinto il loro debito verso le università nelle prossime settimane per un totale di 39 miliardi di dollari.