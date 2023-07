No Activity-Niente da segnalare | serie comedy di Prime Video con Fabio Balsamo e Roco Papaleo

Leggi su optimagazine

(Di martedì 18 luglio 2023) Tra le novità firmateannunciate per la prossima stagione c’è l’atteso “Noda”, progettocon la coppia comica Rocco. Nodaè unaTV prodotta da Amazon Studios e Groenlandia. Si tratta di un format ispirato all’australiano “No” creato dalla Jungle Entertainment. La regia è affidata a Valerio Vestoso per tutti e segli gli episodi, che sono stati scritti in collaborazione da Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Stefano Di Santi e Pietro Seghetti. Per averlo disponibile sulla piattaforma di streaming di Amazon bisogna aspettare il 2024. No ...