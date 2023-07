Nikita Pelizon presa di mira dai fan di Oriana Marzoli | ecco la risposta della vincitrice del GFVIP

(Di martedì 18 luglio 2023), ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha causato polemiche eliminando il follow su Instagram a Daniele Dal Moro, suo ex coinquilino nella casa. Le fan dil’hanno attaccata sui social, marisponde difendendo la sua scelta e la libertà di esprimere opinioni Le vicende del Grande Fratello Vip non smettono mai di stupire il pubblico, e gli intrighi nati all’internocasa continuano a far parlare di sé anche dopo la fine del reality show. L’attenzione si è recentemente concentrata su, una delle protagoniste dell’ultima edizione, che è finita nuovamente al centro delle polemiche a causa di un gesto sui social media. Durante il suo percorso all’interno del Grande Fratello Vip, ...

Il lungo sfogo della vincitrice della settima edizione del Gf Vip,, in merito alla definitiva rottura con Matteo Diamante con il quale, nel corso della sua avventura nella Casa, sembrava si fosse riavvicinata. Gf Vip,parla del suo ex ...e Matteo Diamante dopo il Grande Fratello Vip hanno provato a frequentarsi ancora ma, anche questa volta, per la coppia non è andata bene ed hanno deciso di chiudere.lancia una ...Al termine del reality anche altri tre vipponi si sono chiusi in sala di registrazione: sto parlando di Sarah Altobello con Pullula , Edoardo Donnamaria con Il Cielo Stanotte econ ...

Gf Vip 7, Nikita Pelizon: “Ecco il motivo del mio voler rimanere single” Isa e Chia

Dopo la fine del reality, l'ex gieffina ha preso le distanze da Daniele togliendogli il follow sui social. La replica alle critiche delle fan di Oriana Marzoli.Cristina Scuccia, il nuovo singolo La felicità è una direzione arriva anche in versione inglese e in versione spagnola.