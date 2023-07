Niente cibo né acqua “per vedere Gesù in Paradiso” | salgono a oltre 400 le vittime della Setta del Digiuno

(Di martedì 18 luglio 2023) Sono400 ledi quella che viene chiamata “del” in Kenya. La polizia ha infatti riesumato altri dodici corpi di seguaci da fosse comuni nella foresta di Shakaola, nell’entroterra costiero del paese. Lo ha fatto sapere il comandante regionalepolizia, Rhoda Onyancha, spiegando al sito Citizen Digital che sono in tutto 403 i morti e 95 le persone trovate ancora vive nel terreno in cui il predicatore Paul Mackenzie aveva radunato i suoi fedeli, invitandoli alla preghiera e all’astinenza daper “poter incontrarein”. Mackenzie è in carcere dallo scorso aprile con altre 36 persone. L’accusa è di istigazione al suicidio, ma si indaga anche sulla responsabilità diretta in alcune morti, dal momento che i ...

invitandoli alla preghiera e all'astinenza da cibo per "poter incontrare Gesù in paradiso". Mackenzie è in carcere dallo scorso aprile con altre 36 persone. L'accusa è di istigazione al suicidio, ma