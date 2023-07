NIcolas Winding Refn chiede a ChatGpt di scrivergli una sceneggiatura | ma finisce male

(Di martedì 18 luglio 2023)ha chiesto adi aiutarlo a scrivere una, ma le cose non sono andate come previsto. Il regista ha infatti dichiarato ad Indiewire che ogni volta che cercava di affrontare argomenti sensibili o delicati, il servizio si rifiutava di proseguire la collaborazione, invitandolo a cercare “aiuto” altrove, o a rivolgersi a uno psicologo: “Se cominci a fare domande controverse, o parli di temi che non sono considerati accettabili al giorno d’oggi, non ti risponde più; dopo un po’ ha cominciato a dirmi “Non ho nulla da riferire in proposito”, oppure “si faccia aiutare da un professionista della salute mentale” o ancora “se vuole, può chiamare questo numero verde”. E allora mi sono detto che forse il problema sta proprio qui, che è il motivo per cui usiamo l’intelligenza ...

... lo sciopero del sindadacato attori SAG - AFTRA che si è andato a aggiungere a quello degli sceneggiatori della WGA, c'è anche il daneseRefn . Uno che, quando parla, non va mai ...Refn sostiene lo sciopero degli attori: "Si è superato un limite, bisogna cambiare le cose" Le linee guida Non lasciate coinvolgervi in violenza o minacce. Evitate gli scontri. Non ...Refn, noto cineasta danese, ha espresso la sua vicinanza alle maestranze di Hollywood coinvolte negli ...

Nicolas Winding Refn critica ChatGPT, le sceneggiature sono "vuote" e il bot gli ha persino consigliato di farsi aiutare da un terapista