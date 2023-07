Nico ‘Walino’ Antonacci morto | addio al rapper barese Il dolore di Clementino | “Buon viaggio vita mia”

(Di martedì 18 luglio 2023) Èa 42 anni il. Da tempo combatteva con una malattia che negli ultimi mesi non gli ha lasciato scampo. Per anni ha raccontato la città pugliese senza dimenticare la periferia. È stato tra i fondatori dei “Bari jungle brothers”, gruppo della scena underground. Il suo percorso l’ha portato a condividere il palco con colleghi del calibro di, che ora ne piange la scomparsa con un messaggio pubblicato sui social: “mia, mi mancherai fratellino mio, non riesco nemmeno a scrivere un messaggio decente, ci siamo svegliati stamattina tutti con questa brutta notizia. Hai combattuto come un leone fino alla fine. Che la terra ti sia ...

